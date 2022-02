Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 25.02.22 - 27.02.22

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Freitag, 25.02.22, 05:13h, Andernach

In der Straße Johannishof meldet ein Mitteiler, dass dort ein Papiercontainer brennen würde. Gleichzeitig wird noch ein Brand eines Papiercontainers auf dem Gelände der Rhein-Mosel-Fachklinik gemeldet. Beide Brände konnten rechtzeitig durch die Freiwillige Feuerwehr Andernach gelöscht werden. Durch das schnelle Erscheinen der Feuerwehr konnte der Schaden nur auf die Tonnen beschränkt werden. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor.

Freitag, 25.02.22, 19:18h, Plaidt

Zu einem Verkehrsunfall besonderer Art kam es in Plaidt. Hier befuhr der Fahrer eines Pkw die Ochtendunger Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Saffiger Straße. Vermutlich wegen des hohen alkoholisierungsgrades kommt der Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Seite des Fahrzeuges mit einer Mauer und mit der anderen Seite mit einem Baum. Anschließend kommt das Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stehen. Durch die vor Ort eingetroffene Feuerwehr musste der Fahrer aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Nachdem der Fahrer befreit war sollte eine Untersuchung durch den Rettungsdienst erfolgen. Hier weigerte sich der Fahrer und schlug mit dem Ellenbogen nach den Rettungskräften und wollte anschließend die Unfallstelle verlassen. Durch das Eingreifen der Polizeibeamten konnte dies verhindert und der Fahrer zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Freitag, 25.02.22, 22:35h, Andernach

Durch eine Zivilstreife sollen zwei junge männliche Personen im Park "Auf der Wick/Ochsentor", hinter dem Ententeich in Andernach, kontrolliert werden. Bei Erblicken und Bekanntgabe "Polizei" versuchen beide Personen im Sprint die Örtlichkeit zu verlassen. Einer der männl. Personen kann noch durch die Beamten aufgehalten werden, während es der zweiten Person gelingt zu flüchten. Dumm ist nur, dass er auf der Flucht sein Mobiltelefon, Schlüsselbund und Basecap verliert. Weiterhin wird in der Hülle des verlorenen Mobiltelefons eine Busfahrkarte mit dem Namen des Flüchtenden aufgefunden. Während der Absuche der Kontrollörtlichkeit mit einem Diensthund konnte in unmittelbarer Umgebung an einem Baum eine Zigarettenpackung mit Cannabis aufgefunden werden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt und zur Dienststelle verbracht. Nun erklärt sich auch warum die Personen flüchten wollten. Die Ermittlungen in dem Fall dauern nun an.

Samstag, den 26.02.22, 17:29h, Mülheim-Kärlich In der Weißenthumer Straße kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die Fahrerin eines Ford befuhr die Weißenthurmer Straße aus Richtung Mülheim-Kärlich kommend in Fahrtrichtung K65. Ebenfalls eine Fahrerin mit einem Opel befuhr bereits die K65 aus Richtung Weißenthurm kommend und wollte weiter in Richtung Mülheim-Kärlich. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen übersah die Fahrerin des Ford ihre Unfallgegnerin und prallte mit dieser im Abbiegevorgang zusammen. Hierbei wurde die Verursacherin leicht an der Hand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell