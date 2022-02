Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wildpinkler schlägt zu

Boppard (ots)

Am Freitag Abend stellte ein Anwohner der Oberstraße in Boppard einen jungen Mann fest, der in den Garten des Geschädigten urinierte. Auf die Verfehlung hin angesprochen, zeigte sich der 25-jährige aus dem Koblenzer Raum völlig uneinsichtig und schlug den 80-jährigen unvermittelt ins Gesicht. Die hinzugerufene Polizei konnte dem Täter habhaft werden, dieser war leicht alkoholisiert und wurde mit entsprechenden Maßnahmen belegt. Der Leichtverletzte wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell