Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Zeugen und Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht sowohl Zeugen als auch Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Mittwochmorgen gegen 08:45 Uhr im Bereich der Landesstraße 1140 zwischen Remseck am Neckar und Ludwigsburg ereignete. Ein 46 Jahre alter Mann war mit einem Kleinwagen unterwegs und überholte in mindestens drei Fällen mehrere andere Verkehrsteilnehmer, sodass diese teilweise bis zum Stillstand abbremsen und auch ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Das Fahrzeug des 46-Jährigen hatte eine außergewöhnliche, schwarz-silberne Folienbeklebung. Den Fahrer konnte die Polizei später in der Friedrichstraße in Ludwigsburg feststellen und kontrollieren. Er musste, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung entrichten. Die Polizei sucht nun Zeugen und weitere Geschädigte, insbesondere den Fahrer einen silbernen VW Polo, der zur genannten Zeit auf der L 1140 von Ludwigsburg in Richtung Remseck am Neckar unterwegs gewesen sein soll.

