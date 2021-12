Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrkartenautomat am Haltepunkt Nordhausen Salza aufgesprengt

Nordhausen, Haltepunkt Nordhausen Salza (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in den frühen Morgenstunden des 05.12.2021 einen Fahrausweisautomaten am Haltepunkt im Nordhäuser Stadtteil Salza aufgesprengt.

Das Bundespolizeirevier in Nordhausen wurde kurz vor 4 Uhr über ein lautes Knallgeräusch in der Walther-Rathenau-Straße informiert. Am Bahnhaltepunkt wurde bei Eintreffen am Tatort schnell ersichtlich, dass der Fahrausweisautomat aufgesprengt worden ist. Die benachbarte Landespolizeiinspektion Nordhausen unterstützte umgehend bei der Nahbereichsfahndung nach möglichen Tätern. Die Nordhäuser Feuerwehr löschte den Vollbrand an der technischen Einrichtung.

Der Ereignisort wurde abgesperrt und Entschärfer der Bundespolizei kamen zum Einsatz, um eine weitere Gefährdung durch explosive Stoffe und Gemische ausschließen zu können. Der Kriminaldauerdienst des Landes übernahm sodann die Tatortarbeit am Automaten und dem umliegenden Bereich. Neben DNA- wurden auch weitere Spuren gesichert.

Durch die Einbeziehung von Personal der Deutschen Bahn und Auslesung der technischen Daten kann der Tatzeitraum auf die Spanne von 03:08 Uhr bis 03:22 Uhr eingegrenzt werden.

Der Versuch an die Geldkassette zu gelangen war nicht erfolgreich, sodass zwar kein Stehlschaden, jedoch infolge der Einwirkung ein Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro am Automaten entstanden ist.

Im Fokus der polizeilichen Ermittlungen stehen nun die Auswertung der gesammelten Spurenlage sowie die Befragung von Zeugen, die der Polizei auch den ersten Hinweis gaben. Bisher liegen Erkenntnisse vor, dass sich zum Tatzeitpunkt eine dunkel gekleidete Person vom Bahnhof entfernt haben soll.

Zur Ergreifung des bzw. der bisher noch unbekannten Täter(s) sowie zur Aufklärung der Tat bittet die Bundespolizei um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt (Aktenzeichen Vg/1016412/2021) unter der Rufnummer + 49 (0) 361 / 65983-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (KT)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell