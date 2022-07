Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Hund beißt zu - Hundeführer gesucht

Freiburg (ots)

Auf einem Parkplatz eines Fastfood-Restaurant in der Colmarer Straße soll am Donnerstag, 14.07.2022, gegen 23.00 Uhr ein Rottweiler einem 35-jährigen Mann in das Bein gebissen haben. Der 35-Jährige sei mit seinem Husky auf dem Parkplatz gesessen, als ein nicht angeleinter Rottweiler den Husky angegriffen haben soll. Der 35-Jährige wollte wohl den Rottweiler von dem Husky ziehen und soll von diesem ins Bein gebissen worden sein. Bei der Bitte an den Hundeführer des Rottweilers diesen anzuleinen soll der 35-Jährige von diesem beleidigt worden sein. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Hundeführer des Rottweilers geben können.

