Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: In Gartenhütte eingebrochen - Sachbeschädigung - Purer Leichtsinn - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Purer Leichtsinn

Ein Zeuge verständigte am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Mädchen auf den Gleisen im Bereich des Bahnübergangs in der Walkstraße beobachtet hatte, die dort Fotos machten. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Mädchen wurden von Beamten des Aalener Polizeireviers an der genannten Örtlichkeit angetroffen. Mit beiden wurde ein belehrendes Gespräch geführt, ehe sie von einem Elternteil abgeholt wurden.

Aalen: Aufgefahren

Vor einer Waschanlage in der Straße "Am Mittelbach" kam es am Dienstagvormittag kurz nach 11 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Schaden von rund 1000 Euro entstand. Mit seinem Toyota fuhr ein 57-Jähriger zur Unfallzeit auf den vor ihm stehenden VW Jetta eines 59-Jährigen auf.

Aalen-Wasseralfingen: Sachbeschädigung

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein bislang Unbekannter am Dienstagmorgen zwischen 7.15 Uhr und 7.45 Uhr verursachte, als er einen BMW zerkratzte, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Wilhelmstraße abgestellt war. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Ein 21-Jähriger verursachte am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Mit seinem VW wechselte er in der Wellandstraße, auf Höhe des Parkplatzes Heimatwinkel / Auffahrt zur B 29, ohne den Blinker zu setzen auf die rechte Fahrbahn, wobei er den Fiat einer 18-Jährigen streifte. Der Unfallverursacher hinterließ lediglich seine Telefonnummer und fuhr anschließend weiter. Die 18-Jährige verständigte daraufhin die Polizei, welche den Unfall aufnahm.

Ellwangen: 3000 Euro Schaden

Um einer Autofahrerin das Ausparken zu ermöglichen, setzte eine 50-Jährige am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr ihren Kleinbus in der Ehrlerstraße ein Stück zurück. Hierbei beschädigte sie den hinter ihr stehenden VW Golf eines 68-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro entstand.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet - 4000 Euro Schaden

An der Einmündung Benedikt-Wagner-Straße / Ludwig-Lutz-Straße missachtete ein 26-jähriger Audi-Fahrer am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr die Vorfahrt eines 55 Jahre alten Audi-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam und ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Ellwangen: Von der Kupplung gerutscht

Kurz vor 16.30 Uhr am Dienstagabend bog ein 54-Jähriger mit seinem VW vom Sebastiansgraben nach links in die Obere Brühlstraße ein. Weil er hierbei von der Kupplung rutschte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 25-Jährigen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3500 Euro.

Waldstetten-Wißgoldingen: In Gartenhütte eingebrochen

Zwischen Sonntagnachmittag 17 Uhr und Dienstagnachmittag 16 Uhr schlugen bislang Unbekannte die Fensterscheibe eines Gartenhauses im Gewann Dunzenhalde ein und gelangten so in die Hütte. Diese wurde komplett durchsucht, jedoch wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten, Tel.: 07171/42454 entgegen.

Waldstetten: Yamaha-Fahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 20 Jahre alter Yamaha-Fahrer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag zu. Gegen 15 Uhr befuhr der Zweiradfahrer die Landesstraße 1159 zwischen Straßdorf und Rechberg. In einer scharfen Linkskurve kam er wegen Rollsplit ins Rutschen und stürzte. Der 20-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht; an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2500 Euro.

Mutlangen: 15.000 Euro Sachschaden

In der Wetzgauer Straße kam es am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr im Begegnungsverkehr zu einem Unfall, bei dem ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand. Im Bereich einer Fahrbahnverengung kam es zum Zusammenstoß eines Linienbusses und eines Audi A6, wobei die beiden 54 und 21 Jahre alten Fahrzeuglenker widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten. Zeugen des Unfalls werden deswegen gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell