Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsatz, ohne Führerschein unterwegs

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Montagabend 22 Uhr und Dienstagmorgen 07:50 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen Stromkasten, eine Mauer und ein Verkehrsschild im Bereich des Birkenwegs und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Satteldorf: Auffahrunfall

Ein 65-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Dienstagmittag gegen 12 Uhr die L1012 von Satteldorf in Richtung Gröningen. An einem dortigen Kreisverkehr erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 56-jähriger VW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Der 65-Jährige fuhr auf den 56-Jährigen auf, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro entstand.

Oberrot: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Dienstagmorgen gegen 07:30 zur Auslösung eines Brandmeldealarms in einer Firma in der Eugen-Klenk-Straße. Die Feuerwehr kam mit fünf Fahrzeugen und 22 Personen vor Ort und konnte den Brand löschen. Durch das Feuer entstand ein Schaden an einer Maschine in bislang unbekannter Höhe.

Gaildorf: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagabend gegen 17:20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer die Schillerstraße in Richtung der Karlstraße. Dort wollte er in die Karlstraße in Richtung Unterrot abbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 57-jährige Renault-Fahrerin, welche bereits auf der Karlstraße in Richtung Unterrot unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Ohne Führerschein unterwegs

Am Dienstagmorgen gegen 07 Uhr wurde ein 65-jähriger Lkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, weil dieser ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Führerschein des 65-Jährigen im Jahre 1995 entzogen wurde. Weiter ergaben sich Hinweise, dass der Mann bereits seit mehreren Jahren ohne Führerschein im Straßenverkehr unterwegs war. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell