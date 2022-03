Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Schule - Grünabfall in Brand geraten - Motorradunfall - Auseinandersetzung auf Schulgelände

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt-Endersbach: Handfeste Auseinandersetzung

Auf dem Schulgelände in der Pestalozzistraße kam es am Montagabend gegen 22.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Ein 18-Jähriger wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden. Laut Einlassungen des 18-Jährigen wurde er auf dem Schulgelände von mehreren Personen angegangen und niedergeschlagen. Die Angreifer seien danach mit einem dunklen Auto geflüchtet. Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu den Tatverdächtigen oder zu dem geflüchteten Fahrzeug machen können, sollten sich bitte mit dem Polizeiposten Weinstadt unter Tel. 07151/65061 in Verbindung setzen.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Die Schöntaler Feuerwehr rückte am Dienstagvormittag gegen 9.20 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 30 Kräften zu einem Löscheinsatz in die Triberger Straße aus. Dort war auf einem Anwesen abgelagerter Grünmüll auf einer Fläche von ca. 40 Quadratmeter in Brand geraten. Zum Ablöschen der Glutnester musste von der Feuerwehr das Grünzeug ausgebreitet werden, was die Arbeiten erschwerten. Verletzte sind bei dem Ereignis nicht zu beklagen. Es entstand letztlich auch kein Schaden, da die Einsatzkräfte das Feuer rasch kontrollieren konnten und somit ein Schaden an einen angrenzenden Gebäudeteil verhindert werden konnte.

Fellbach: Brand auf Mädchentoilette

Am Dienstagvormittag brannte in der Zepplinschule erneut eine Mädchentoilette. Das Feuer wurde gegen 9.45 Uhr bemerkt, woraufhin der Feueralarm ausgelöst wurde. Die ca. 580 anwesenden Schüler und Lehrkräfte verließen daraufhin das Gebäude. Das Feuer selbst konnte zunächst von Beschäftigten mit einem Feuerlöscher bis zum Eintreffen der örtlichen Feuerwehr eingedämmt werden. Die Nachlöscharbeiten sowie die Belüftung des Gebäudes wurde von den Kräften der Feuerwehr durchgeführt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Gebrannt hatte wie bereits am letzten Freitag ein Papierhandtuchspender. Die Toilette wurde dabei erheblich beschädigt. Schätzungen zufolge könnte sich der Schaden auf bis zu 10.000 Euro belaufen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Feuer auf eine vorsätzliche Brandlegung zurückzuführen sein. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Murrhardt: Unfall beim Überholen - Zwei Motorradfahrer verletzt

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Unfall auf der L 1066, bei dem zwei Motorradfahrer verletzt wurden. Ein Fahrer eines Pkw Kia fuhr auf der Landesstraße in Richtung Murrhardt und überholte im Bereich Waldsee einen vorausfahrenden Pkw und Lkw trotz Gegenverkehr. Die beiden entgegenfahrenden Motorradfahrer mussten zur Vermeidung eines Frontzusammenstoßes dem Pkw Kia ausweichen und stürzen dabei. Ein Motorradfahrer wurde beim Sturz leicht und einer schwer verletzt. Die beiden wurden an der Unfallstelle notärztlich versorgt und mittels eines Rettungshubschraubers und einem Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Sachschäden an den Motorrädern belaufen sich auf ca 8000 Euro. Auf dem Streckenabschnitt besteht derzeit eine Vollsperrung (Stand 16 Uhr). Eine Umleitung ist eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell