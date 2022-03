Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gartenhütten niedergebrannt - Autofahrerin unter Drogeneinwirkung - Weinreben und Autos mutwillig beschädigt - Fliesen aus Rohbau entwendet - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Auenwald: Bei Brand drei Gartenhütten beschädigt

Die örtliche Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 2.30 Uhr wegen eines Brandes in der Trailhöfer Straße alarmiert. Dort brannten drei Gartenhütten, die letztlich auch völlig beschädigt wurden. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Feuer war kurz nach 3 Uhr am Dienstagmorgen von der Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur unbekannten Brandursache dauern an.

Backnang: Marihuana im Auto

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montagabend gegen 22 Uhr in der Sulzbacher Straße eine 25-jährige Autofahrerin. Beim Herantreten an ihr Auto nahmen die Beamten sofort Marihuanageruch wahr, der offensichtlich aus dem Auto kam. Bei der weiteren Überprüfung der Autofahrerin ergab sich mittels eines Tests der konkrete Verdacht einer Drogenbeeinflussung, weshalb der Autofahrerin die Weiterfahrt untersagt werden musste. Zudem wurde zur Feststellung ihrer Fahreignung eine Blutuntersuchung veranlasst. In Fahrzeug der 25-Jährigen wurde noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Die Autofahrerin muss nun mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot sowie einem Strafverfahren rechnen.

Fellbach: Vandalismus am Weinberg

Unbekannte haben zwischen Sonntag- und Montagnachmittag auf einem Flurstück am Kappelberg 22 Weinreben beschädigt, indem an den Pflanzen alle Neutriebe abgeschnitten wurden. Zudem wurde eine Wasserleitung aus dem Boden gerissen und der schlauch zerschnitten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Auf einem Mitarbeiterparkplatz bei einem Supermarkt in der Lutherstraße ereignete sich am Montag eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 5 Uhr und 12.50 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen Pkw BMW X4 und verursachte dabei 2000 Euro Sachschaden. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne den Vorfall zu melden. Weitere sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Weinstadt: Autos mutwillig beschädigt

Am Montagmorgen in der Zeit zwischen 6 Uhr und 8.30 Uhr wurden drei in der Ziegeleistraße geparkte Autos mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten jeweils die Lackierungen der rechten Fahrzeugseiten und verursachten dabei Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Wer hierzu Beobachtungen tätigte und sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Weinstadt unter Tel. 07151/65061 in Verbindung setzen.

Weinstadt: Fliesen entwendet

Aus seinem Rohbau in der Hauptstraße in Strümpfelbach wurden zwischen Donnerstagabend und Montagvormittag ca. 16 Quadratmeter Fliesen im Wert von ca. 700 Euro entwendet. Anwohner oder Passanten die möglicherweise zum Tatgeschehen Beobachtungen machen konnten, sollten sich bitte bei der Polizei in Weinstadt unter Tel. 07151/65061 melden.

