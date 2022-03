Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Auto zerkratzt - Hoher Sachschaden durch Betrug - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall nicht bemerkt?

Beim Abbiegen von der Gartenstraße auf die Friedrichstraße streifte ein 61-Jähriger am Montagmittag gegen 12.10 Uhr mit einem Anhänger an seinem Porsche Cayenne den neben ihm fahrenden Audi einer 30-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter, konnte jedoch durch einen Zeugen, der ihm hinterhergefahren war, in Hüttlingen gestoppt und zur Verantwortung gezogen werden.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Bereits zwischen Donnerstag und Freitag (17./18.03.2022) zerkratzen Unbekannte die linke Fahrzeugseite eines VW, der in dieser Zeit in der Hüttlinger Straße abgestellt war. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Trotz für sie geltendem Rotlicht fuhr eine 57-Jährige am Montagabend gegen 17.25 Uhr mit ihrem E-Bike auf Höhe des St.-Johann-Friedhofes über den Fußgängerweg der Friedhofstraße. Als die Radlerin erkannte, dass sich eine 20-jährige Radfahrerin von links näherte, versuchte sie von ihrem Rad abzusteigen. Die von links kommende Radlerin bremste zwar ihr Rad noch voll ab, konnte jedoch den Zusammenstoß mit der 57-Jährigen nicht mehr verhindern, so dass die beiden mit den Köpfen zusammenprallten. Hierbei wurde die 20-Jährige verletzt. Sie wurde vor Ort von einer Notärztin versorgt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen verbracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug die 57-Jährige einen Schutzhelm; die 20-Jährige war ohne Helm unterwegs.

Abtsgmünd: Sachbeschädigung

Zwei bislang Unbekannte warfen am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr mit Steinen ein Fenster der Marienkapelle in Abtsgmünd ein. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die beiden Täter wurden in der näheren Umgebung wohl schon mehrfach gesehen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd Tel.: 07366/96660 entgegen.

Aalen-Fachsenfeld: 5000 Euro Sachschaden

Auf rund 5000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den Unbekannte am Montagmorgen zwischen 8.45 Uhr und 8.55 Uhr verursachten, als sie mit einem spitzen Gegenstand ein Fahrzeug zerkratzten, welches auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Wasseralfinger Straße abgestellt war. Hinweise auf die Vandalen bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Aalen: Parkrempler

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den eine 40-Jährige am Montagmittag gegen 12.45 Uhr verursachte. Zur Unfallzeit beschädigte sie beim Einparken ihres VW einen im Parkhaus des Ostalbklinikums abgestellten Hyundai, den sie mit der vorderen rechten Front ihres Fahrzeuges streifte.

Bopfingen: Unfallflucht

Ein 33-jähriger ortsunkundiger Lkw-Fahrer rangierte am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Straße "Am Roggenacker", nachdem er irrtümlicherweise an eine falsche Lieferadresse gefahren war. Beim Rückwärtsfahren mit seinem 18 Meter langen Sattelzug beschädigte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Polo, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr zunächst davon, konnte jedoch rasch ermittelt werden. Er gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. An seinem Lkw konnte ein Schaden von ca. 500 Euro festgestellt werden.

Ellwangen: Hoher Sachschaden durch Betrug

Durch eine Mail, in deren Absender eine Bankadresse genannt war, wurde ein 54-Jähriger am Montagvormittag aufgefordert, seine Zugangsdaten zum Online-Banking einzugeben. Der arglose Mann kam der Aufforderung nach, wodurch er auf ein Überweisungsformular weitergeleitet wurde. Nachdem von seiner Frau die TAN-Eingabe erfolgt war, wurde vom Konto der beiden ein fünfstelliger Geldbetrag abgebucht. Erst im Nachgang wurde der Betrug bemerkt. Die Überweisung konnte jedoch nicht mehr gestoppt werden.

Ellwangen: Gebäudewand beschädigt

Zwischen 8.10 Uhr und 11 Uhr am Montagmorgen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker - vermutlich beim Ausparken - die Wand eines Gebäudes in der Siemensstraße. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Lorch: Von der Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro entstand. Mit seinem Mercedes Benz kam ein 23-Jähriger auf der Barbarossastraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanken der Brücke über der Bahnstrecke. Über die Höhe des Schadens, der an der Leitplanke entstand, können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell