Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 8-jähriger Junge bei Unfall leicht verletzt - Motorradfahrer wurde von mehreren Personen angegriffen und verletzt - Motorradkontrollen - Unfallflucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Eskalierte Streitigkeiten nach Verkehrsvorfall

Am Kreisverkehr in der Straße Oberer Schray kam es Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Ein 37-jähriger Motorradfahrer hatte den Kreisel befahren, als ein Mercedes-Fahrer unvorsichtig in den Kreisel einbog. Der Biker habe abgebremst und so gerade noch einen Unfall vermeiden können. Danach fuhr der Motorradfahrer dem Mercedes-Fahrer hinterher, der auf ein nahegelegenes Tankstellengelände eingebogen war. Dort kam es wohl zu einem kurzen Streitgespräch zwischen dem 18-jährigen Mercedes-Fahrer und dem Biker. Dieser fuhr danach weiter, wurde aber nun von dem Fahrer des schwarzen Mercedes ML sowie einem weißen VW Golf verfolgt. Zwischen Hertmannsweiler und Winnenden (K 1847) wurde der Motorradfahrer von dem 18-jährigen Mercedes-Fahrer überholt, der am Ortsbeginn Winnenden im Kreisverkehr Am Adelsbach plötzlich anhielt, sein Auto quer stellte und so die Straße blockiert. Der Motorradfahrer bremste zwangsweise ab und der weiße VW Golf hielt direkt hinter Motorrad an. Danach stiegen aus dem Mercedes zwei und aus dem Golf drei Männer aus, die direkt auf den Motorradfahrer zugingen, ihn angriffen und niederschlugen. Der 37-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer sei bei der Tatausführung mit einem Schlagstock bewaffnet gewesen. Nach dem Vorfall wurde die Polizei alarmiert, die entsprechende Ermittlungen einleitete. Die Identitäten der Mitfahrer sind bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Hierzu bittet die Polizei Winnenden um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07195/6940 entgegengenommen werden.

Fellbach: Unfallflucht

In der Friedrich-List-Straße ereignete sich zwischen Freitagmittag und Montagvormittag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen geparkten Pkw Seat Leon und beschädigte diesen auf der rechten Fahrzeugseite. Danach flüchtete er ohne den verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro zu melden. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Plüderhausen: 8-jähriger Junge von Auto erfasst - Verursacher flüchtete

Ein 8-jähriger Junge wurde am Montag bei einem Schulwegunfall am Bein verletzt. Der Bub ging gegen 12.35 Uhr in der Gmünder Straße auf dem Gehweg in Richtung Adlerbrücke, als er mit einem Bein auf die Fahrbahn geriet. Ein nachfolgendes Auto fuhr dem Bub über den Fuß, wobei er sich am Bein verletzte. Der am Unfall beteiligte Autofahrer, fuhr nach dem Vorfall ohne anzuhalten weiter. Ein Anwohner brachte den verletzten Jungen nach Hause, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Zur Klärung der näheren Unfalldetails bittet die Polizei Schorndorf um weitere Hinweise, insbesondere auch auf den geflüchteten Autofahrer, der mit einem dunklen Auto unterwegs gewesen sein soll. Eingehende Hinweise werden unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Anbei noch eine Pressemeldung des Polizeipräsdidiums Ludwigsburg:

Löchgau/Murrhardt: Polizei kontrolliert Teilnehmende einer Motorradausfahrt

Unter dem Motto "Motorrad-Rideout Q&A" hatten sich mehrere Motorradgruppen über soziale Medien für Sonntag zu einer Motorradausfahrt verabredet, die von Löchgau über Rudersberg und Murrhardt nach Löwenstein führen sollte. Da es zuletzt im Oktober bei einer ähnlichen Veranstaltung im Kreis Böblingen zu Verkehrsstörungen gekommen war, begleitete das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Aalen die Ausfahrt am Sonntagnachmittag mit zwei Kontrollaktionen im Löchgau und Murrhardt und setzte dabei 30 Einsatzkräfte ein. Sie überprüften insgesamt 86 Motorräder und 91 Personen und stellten dabei 25 Verstöße fest. Sieben dieser Verstöße hatten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt und 14 Fahrerinnen und Fahrern musste die Weiterfahrt untersagt werden. Bei 18 weiteren Verstößen blieb es bei einer Verwarnung. Für zwei der Teilnehmenden endete die Ausfahrt mit einer Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs bzw. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Kurz vor der Ausfahrt hatten die Organisatoren noch versucht, durch Änderung der Startzeit, des Startortes und des Streckenverlaufs polizeiliche Kontrollmaßnahmen zu umgehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell