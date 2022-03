Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Beamte mit Messer bedroht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt und davongefahren

Am Montagabend gegen 17:15 Uhr beschädigte ein Radfahrer einen in der Gelbinger Gasse abgestellten Peugeot. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Lkw gestreift

Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer wollte am Montagnachmittag gegen 14:10 Uhr auf der Westumgehung nach rechts abbiegen und befand sich dafür auf der Rechtsabbiegespur. Ein anderer Lkw-Fahrer wollte an dem 58-Jährigen links vorbeifahren und streifte diesen. Anschließend fuhr der blaue Lkw weiter ohne anzuhalten. Am Lkw des 58-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Beamte mit Messer bedroht

Am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr wurde die Polizei zu einer aggressiven Person in Crailsheim gerufen. Der 27-jährige Mann mit psychischer Erkrankung konnte in seiner Wohnung von den Beamten angetroffen werden und zeigte sich auch gegenüber diesen äußerst aggressiv. In der Folge beleidigte er die Polizisten mehrfach und bedrohte diese auch mit einem Messer. Die Person im psychischen Ausnahmezustand konnte durch die Polizeibeamten überwältigt werden und wurde anschließend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell