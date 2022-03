Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kennzeichen von Sharan gestohlen + Vier Fahrzeuge krachen ineinander + Daimler zerkratzt + Frontalzusammenstoß im Kurvenbereich

Dillenburg (ots)

Haiger-Kennzeichen von Sharan gestohlen

Sowohl das vordere, als auch das hintere Kennzeichen eines grauen VW stahlen Unbekannte am Montag (07.03.2022) zwischen 12:00 Uhr und 23:00 Uhr. In diesem Zeitraum stand der VW Sharan auf dem Pendlerparkplatz Kalteiche an der B54. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Verbleib der beiden Nummernschilder, SI-MH 2609, machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg- Vier Fahrzeuge krachen ineinander

Gestern (07.03.2022) kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 253 zwischen Dillenburg und Frohnhausen. Ein VW-Transporter, ein Subaru Justy und ein Renault Clio fuhren in dieser Reihenfolge in Richtung Frohnhausen. Wenige Meter vor dem Kreisverkehr "Auf der Langaar" bremsten die Fahrer ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt zunächst bis zum Stillstand ab. Als der Verkehr wieder floss, fuhren sie wieder an. Ein aus Richtung Dillenburg kommender 29-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer bemerkte die sehr langsam fahrenden Autos offenbar zu spät und krachte mit seinem schwarzen Sprinter in das Heck des schwarzen Clio. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Renault Clio auf den grünen Justy und dieser wiederrum auf den vorrausfahrenden grauen VW-Transporter geschleudert. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 17.200 Euro. Die 31-jährige Renault-Fahrerin und die 60-jährige Subaru-Fahrerin wurden durch Rettungskräfte zur ärztlichen Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Wetzlar-Niedergirmes: Daimler zerkratzt

In der Untergasse zerkratzten Unbekannte einen roten Mercedes C 200d. Der Besitzer stellte den Benz am 27.02.2022 gegen 19:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Untergasse ab. Als er am Sonntag (06.03.2022) zu seinem Auto zurückkehrte stellte er die Kratzer fest. Mit einem spitzen Gegenstand hatten Unbekannte Kratzer in die Fahrer- und Beifahrerseite, sowie in die Motorhaube eingetrieben. Der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Waldsolms-Brandoberndorf: Frontalzusammenstoß im Kurvenbereich

Ohne Verletzungen haben gestern Mittag (07.03.2022) eine 35-jährige Citroen-Fahrerin und ein 84-jähriger VW-Fahrer einen Frontalzusammenstoß überstanden. Beide fuhren gegen 12:48 Uhr auf der Zingelstraße. Im Kurvenbereich, in Höhe der Hausnummer 23, geriet die 35-Jährige mit ihrem grauen C3 auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in den entgegenkommenden grauen Tiguan des 83-Jährigen. Beide Autos wurden erheblich im Frontbereich beschädigt. Die Polizei beziffert den Gesamtunfallschaden mit 14.000 Euro.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

