Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfallflucht auf der B 255 bei Niederweidbach + Vandalen hausen in Dalheimer Rohbau +

Dillenburg (ots)

Bischoffen-Oberweidbach - B 255: Von Entgegenkommenden geschnitten / Polizei ermittelt wegen Unfallflucht -

Bei einem Ausweichmanöver verlor ein Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen (02.03.2022) die Kontrolle über seinen Laster. Der 60-Jährige blieb unverletzt - die Schäden am Laster beziffert die Polizei auf mindestens 25.000 Euro. Gegen 08.55 Uhr war der Brummifahrer auf der B255 von Niederweidbach in Richtung Gladenbach unterwegs. Im Laufe einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein dunkler SUV teilweise auf seiner Fahrspur entgegen. Der Driedorfer lenke sein Gefährt nach rechts, um dem Entgegenkommenden auszuweichen. Hierbei touchierte er die Leitplanke, kam anschließend von der Fahrbahn ab und landete in der drei Meter tiefer liegenden Böschung. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Zu einem Kontakt zwischen Lkw und dem dunklen SUV kam es nicht. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer ist Zeuge der Fahrmanöver geworden? Wer kann Angaben zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen dunklem SUV machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Dalheim: Vandalen im Rohbau -

Bereits mehrere Male suchten Unbekannte einen Rohbau im Berliner Ring auf. Vorzugsweise an Abenden und an den Wochenenden hielten sich die Täter dort auf. In einem Fall verschafften sie sich durch Eintreten einer Tür Zutritt zu dem Gebäude. Im Zeitraum vom 02.02.2022 bis zum 21.02.2022 beschädigten die Täter unter anderem mehrere Trockenbauwände und vermüllten die Baustelle. Die Wetzlarer Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können oder denen in diesem Zusammenhang am Rohbau im Berliner Ring Personen auffielen, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

