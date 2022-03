Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Mit Pistole Spielhalle in Herborn ausgeraubt

Polizei bittet um Mithilfe

Dillenburg (ots)

Herborn: Gestern Abend (01.03.2022) überfiel ein Unbekannter eine Spielhalle in der Hauptstraße. Gegen 19.35 Uhr betrat der Räuber die in der Verlängerung der Straße "Sandweg" gelegene Spielothek. Mit einer Pistole in der Hand forderte er von dem Mitarbeiter: "Geld raus! Überfall!". Der Mitarbeiter übergab dem Täter daraufhin einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Der Räuber flüchtete mit seiner Beute aus dem Laden und verschwand in unbekannte Richtung.

Der mit der Pistole bewaffnete Täter war zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und hatte Mund und Nase mit einer schwarzen Maske bedeckt. Er sprach Deutsch ohne Akzent.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Räuber vor der Tat im Bereich der Hauptstraße oder Sandweg beobachtet? - Wem ist der Unbekannte auf seiner Flucht nach 19.35 Uhr in der Herborner Innenstadt aufgefallen? - Wer kann sonst Angaben zur Identität des Räubers machen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell