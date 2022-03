POL-LDK: Bekanntgabe der Polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2021

Dillenburg (ots) - -- Herborn: Parkplatzrempler am Lidl - Einen Schaden von rund 500 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer am Mittwochmorgen (23.02.2022) an einem auf dem Lidl-Parkplatz in der "Unteren Au" geparkten Opel zurück. Zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr stieß der Flüchtige beim Ein- oder Ausparken gegen den grauen Corsa und beschädigte die hintere Stoßstange. Die Herborner Polizei bittet Zeugen sich unter ...

mehr