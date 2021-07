Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gewässerverunreinigung auf dem Main

Frankfurt (ots)

Durch telefonischen Mitteiler wurde am Montag, 26.07.2021 gegen 13.50 Uhr eine bunt schillernde, nach Diesel riechende Verunreinigung im Bereich der Obermainbrücke / Eiserner Steg gemeldet. Durch die eingesetzte Bootsstreife wurde dies bestätigt. Nach einem Überflug durch eine Drohne der Feuerwehr konnten die Ausmaße auf eine Größe von 10 x 20 Meter festgestellt werden. Aufgrund der Geringfügigkeit konnten seitens der Feuerwehr keine Beseitigungsmaßnahmen getroffen werden. Die Ermittlungen zum Verursacher durch die WSPSt Frankfurt am Main dauern an.

