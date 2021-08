Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Motorradfahrer in Kurve gestürzt

Karlsruhe (ots)

Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zog sich ein 50-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Dienstagmittag auf der Landesstraße 562 zu. Der Motorradfahrer war in Richtung Wattkopftunnel unterwegs und bog nach links zur Landesstraße 613 ab. Im Kurvenbereich kam er ins Schleudern und stürzte. Durch das rutschende Motorrad wurde ein Ampelmast und ein Verkehrszeichen beschädigt. Der 50- Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden.

