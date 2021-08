Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Oberderdingen- Graffitisprayer erwischt

Karlsruhe (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag bei Farbschmierereien in der Straße "Am Stadion" auf frischer Tat ertappt worden.

Durch einen Zeugen wurde beobachtet, wie der junge Mann gegen 14:30 Uhr unterhalb der Brücke der Schnellbahntrasse die Wände besprühte. Durch die alarmierte Polizeistreife konnte der Täter noch sprühend angetroffen werden. Nach Abschluss der erforderlich polizeilichen Maßnahmen konnte der Beschuldigte seinen Weg fortsetzten.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell