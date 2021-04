Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in eine Lagerhalle

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 08. Februar bis zum 08. April sind unbekannte Täter in einen Lagerraum in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Örtlichkeit ist über den Parkplatz der Firma Kopp oder über die Felsentreppe erreichbar. Über eine unverschlossene Metalltür, die von außen mit Werkzeug geöffnet werden konnte, gelangten die unbekannten Täter in das Gebäude. Dort beschädigten sie den Schließzylinder eines verschlossenen Lagerraumes für Entrümpelungen und Haushaltsauflösungen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell