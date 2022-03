Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auseinandersetzung in Waschanlage - Kran beschädigt Hauswand - Unfälle

Aalen (ots)

Wasseralfingen: Beim Abbiegen aufgefahren

Bei einem Unfall an der Einmündung zur Philipp-Funk-Straße sind am Dienstagfrüh zwei PKW-Fahrerinnen leicht verletzt worden. Gegen 07:26 Uhr fuhr eine 26-jährige VW-Fahrerin auf der Straße "Am Schimmelberg" und wollte nach rechts in die Phillip-Funk-Straße einbiegen. Dabei übersah sie den vor ihr stehenden Opel einer 54-Jährigen. Infolgedessen kam es zum Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von ungefähr 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Beim Ausparken zusammengestoßen

Am Dienstagvormittag, gegen 10:00 Uhr, übersah eine 63-jährige Hyundai-Fahrerin beim Rückwärtsausparken einen in der Uferstraße geparkten Daimler-Benz einer 85-Jährigen und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Rainau: Kran beschädigt Hauswand

Bei einem Unfall in Dalkingen entstand am Dienstagvormittag ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Gegen 11 Uhr befuhr ein LKW die Ellwanger Straße. In einer Kurve schwenkte ein nicht ausreichend gesicherter Kran auf dem LKW-Auflieger aus und prallte gegen ein unbewohntes Haus. Da hierdurch ein größerer Bereich der Hauswand beschädigt wurde, musste die Statik des Hauses im Anschluss durch einen Fachmann überprüft werden. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Aalen: Auseinandersetzung in Waschanlage - Zeugenaufruf

Bei einem Streit in einer Autowaschanlage in der Robert-Bosch-Straße hat ein Mann seinen Kontrahenten leicht verletzt. Ein 29-Jähriger soll sich am Dienstag zunächst daran gestört haben, dass ein bislang unbekannter PKW-Fahrer sich mit seinem Wagen nicht an das Reißverschlusssystem gehalten habe und hupte deswegen. Daraufhin stieg der Unbekannte aus und es kam zunächst zu einer wechselseitigen verbalen und anschließend körperlichen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf wurde der 29-Jährige von dem Unbekannten zu Boden gestoßen, wobei er sich leicht verletzte. Erst durch eine hinzueilende, bislang unbekannte Zeugin konnte der Streit der Beiden beendet werden. Die Polizei Aalen bittet um Hinweise zu der Streitigkeit unter 07361/5240.

