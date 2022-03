Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Ilshofen: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 14:20 Uhr befuhr ein 24-jähriger VW-Fahrer die L1040 von Kirchberg kommend und wollte auf Höhe der Arena Hohenlohe auf die L2218 in Richtung Crailsheim einbiegen. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 63-jährige VW-Fahrerin, welche bereits auf der L2218 von Crailsheim kommend unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch beide Personen leicht verletzt wurden. Sowohl der 24-Jährige als auch die 63-Jährige wurden zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Weiter entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, weshalb der Verkehr kurzzeitig leicht beeinträchtigt wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell