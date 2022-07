Polizei Hagen

POL-HA: Mann beobachtet Verkehrsunfallflucht am eigenen Auto

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Straße Auf dem Lölfert beging ein 75-Jähriger am Montag (18.07.2022) eine Verkehrsunfallflucht. Um kurz nach 9 Uhr war der Senior auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes mit seinem Daimler beim Ausparken mit einem geparkten Skoda zusammengestoßen. Der 26-jährige Fahrer des Skodas gab an, dass der Daimler einen weiten Rechtsbogen in Richtung Ausfahrt gefahren sei. Hierbei stieß der linken Frontstoßfänger mit dem Heck seines Fahrzeugs zusammen.

Der Bottroper habe noch versucht den älteren Herren auf den Zusammenstoß aufmerksam zu machen. Er habe sich jedoch in Richtung Iserlohner Straße entfernt. Bei der Nachfahrt verlor der Mann Sichtkontakt zum Daimler. Er konnte der Polizei jedoch das Kennzeichen und eine Beschreibung des Fahrers geben.

Die Streifenwagenbesatzung machte den Halter und Fahrer des Daimler ausfindig. Der 75-Jährige bestätigte an auf dem Parkplatz gewesen zu sein. Er habe aber keinen Zusammenstoß bemerkt. An seinem Auto stellten die Einsatzkräfte frische Unfallschäden fest - sie passten zu den Schäden an dem Skoda. Der Hagener erhielt eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Der an den Autos entstandene Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell