Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pedelecfahrer bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 1.6.2022, 7.55 Uhr wurde ein Pedelecfahrer bei einem Unfall an der Einmündung Dr.-Rau-Allee/Füchtenknäppe in Warendorf leicht verletzt. Ein 25-Jähriger aus Warendorf befuhr mit seinem Pkw die Straße Füchtenknäppe und bog nach rechts auf die Dr.-Rau-Allee ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 19-jährigen Pedelecfahrer, der die Dr.-Rau-Allee in Richtung Innenstadt befuhr. Dieser stürzte auf die Motorhaube des Autos und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den Warendorfer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell