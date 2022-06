Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 31.5.2022, 16.35 Uhr ereignete sich auf dem Mühlenweg in Beckum ein Alleinunfall. Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem Auto den Mühlenweg in Richtung Beckum und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet in den Graben und wurde erheblich beschädigt. Bei dem Aufprall wurde der Beckumer schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

