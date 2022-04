Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht im Kreisverkehr - Senior angefahren

Recklinghausen (ots)

Im "Schlaufenkreisel" an der Hohenzollernstraße ist heute Vormittag ein 87-jähriger Radfahrer angefahren und verletzt worden. Der Autofahrer, der den Fahrradfahrer erfasst hatte, fuhr danach weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 87-Jährige aus Recklinghausen gegen 9.20 Uhr in dem Kreisverkehr unterwegs. Im Bereich der Mühlenstraße wurde er dann von einem Auto erfasst, das hinter ihm fuhr. Der Radfahrer stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Das Kennzeichen des beteiligten Autos konnte abgelesen werden, die Ermittlungen zum Halter bzw. Fahrer dauern noch an. Die Anzeige lautet: Unfallflucht mit Personenschaden. Der Sachschaden am Fahrrad des Seniors wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell