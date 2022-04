Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Unfallflucht mit blauem Auto - Fahrer wird gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Dienstagmittag im Bereich Lavesumer Straße/Schildstölken/Im Lohgarten unterwegs war - und dabei einem Motorradfahrer die Vorfahrt nahm, so dass dieser stürzte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 18-Jährige aus Haltern am See gegen 12.20 Uhr mit seinem Motorrad/Roller auf der Lavesumer Straße stadteinwärts unterwegs. Ein Autofahrer, der aus der Straße Schildstölken kam, nahm ihm offenbar die Vorfahrt und fuhr in Richtung Im Lohgarten weiter, obwohl der 18-Jährige gestürzt war. Der junge Mann hatte eine Vollbremsung machen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Bei dem Auto soll es sich um ein blaues Fahrzeug handeln. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Die Polizei sucht nach dem Fahrer bzw. der Fahrerin - und nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf das Auto oder den Unfall selbst geben können. Hinweise bitte an das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

