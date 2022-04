Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Osterwochenende wurde in ein Wohnhaus auf der Wilhelm-Busch-Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten dann die Wohnung. Gestohlen wurde Bargeld. Ob noch mehr fehlt, muss noch geklärt werden. Der Einbruch wurde am späten Montagnachmittag festgestellt.

Unbekannte Täter sind - am langen Wochenende - in eine Schule auf der Horster Straße eingebrochen. Sie hebelten offenbar die Tür zum Haupteingang auf und brachen auch im Gebäude selbst noch mehrere Türen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Einbrecher einen Beamer als Beute mit.

Eingebrochen wurde außerdem in ein Bildungsinstitut auf der Gladbecker Straße. Unbekannte Täter kletterten über ein Vordach zu einem Seitenfenster, das sie dann aufhebelten. Die Täter durchsuchten diverse Büros. Gestohlen wurden ein Laptop, Drucker und ein Beamer.

Gladbeck:

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag wurde auf der Grabenstraße in zwei benachbarte Wohnhäuser eingebrochen. Die beiden Häuser stehen zur Zeit leer, weil dort Bauarbeiten stattfinden. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen.

Auf der Marienstraße sind unbekannte Täter zwischen Montagmittag und Mitternacht in eine Hochparterrewohnung eingebrochen. Sie kletterten offenbar zuerst auf den Balkon und hebelten dann ein gekipptes Fenster auf. Die Täter durchsuchten die Wohnung und erbeuteten Schmuck - anschließend flüchteten sie über den Balkon in unbekannte Richtung.

Haltern am See:

Zwischen Samstagmorgen und Montagabend wurde auf dem Goldammerweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die unbekannten Täter die Terrassentür ein und durchsuchten dann offenbar das ganze Haus. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Auf der Straße Tumulifeld sind unbekannte Täter am Samstagvormittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Vom Garten aus verschafften sie die Täter Zugang zum Wintergarten und zerstörten dann die Glasscheibe einer Terrassentür, um ins Haus zu gelangen. Dort wurden fast alle Schränke und Schubladen durchwühlt. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar.

Marl:

Bei einem Autohaus auf der Schweriner Straße wurden zwischen Samstagmittag und Montagmittag drei Container aufgebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten Felgen, Reifen und Auto-Ersatzteile. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Oer-Erkenschwick:

Bei einem Kfz-Betrieb auf der Industriestraße waren zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen Diebe unterwegs. Die Täter haben Autoteile - unter anderem Katalysatoren - ausgebaut und mitgenommen. Außerdem wurde in eine Werkstatthalle eingebrochen. Auch daraus wurden Ersatz- und Fahrzeugteile gestohlen.

Recklinghausen:

Am Osterwochenende - zwischen Donnerstagabend und Dienstagmorgen - wurde in ein Wohnung auf der Herner Straße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, das etwa 3 Meter über dem Boden liegt. Wie genau sie dort hingekommen sind, ist unklar. Die Einbrecher durchsuchten fast alle Räume und erbeuteten Schmuck. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Am Sonntagabend sind unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf der Bochumer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten ein gekipptes Fenster auf und nahmen Goldschmuck, Bargeld und Reisepässe mit.

Auf der Bochumer Straße wurde ebenfalls versucht, in ein Sanitätshaus einzubrechen. Die Täter zerstörten dabei eine Glasscheibe der Eingangstür und brachen dann ihr Vorhaben ab. Die Tat passierte am Osterwochenende - zwischen Donnerstagabend und heute Morgen.

Auf der König-Ludwig-Straße sind - vermutlich am Montagabend - unbekannte Täter in den Lagerraum eines Fußballvereins eingebrochen. Gestohlen wurden ein Trikotsatz, Fußbälle und Getränke. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Auch deshalb sucht die Polizei Zeugen.

Telefonische Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

