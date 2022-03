Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend im Ortsteil Neu-Edingen wurde ein 72-jähriger Motorradfahrer verletzt. Eine 39-jährige Frau bog kurz vor 18 Uhr mit ihrem Seat aus der Fliederstraße nach links in die Neckarhauser Straße ab, um in Richtung Edingen-Neckarhausen weiterzufahren. Dabei übersah sie den 72-Jährigen, der mit seinem Motorrad auf der Neckarhauser Straße in Richtung Friedrichsfeld unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der Kraftradfahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog. Er wurde mit Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Seat der 39-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Neckarhauser Straße zwischen Fliederstraße und Breslauer Straße vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Es ergaben sich hierdurch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell