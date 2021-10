Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Randalierer beschädigen Haustür

Worms (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter randalierten in den frühen Morgenstunden des 10.10. am Obermarkt. Die beiden Männer traten gegen 04:00 Uhr gegen dort abgestellte Fahrräder und flüchteten, als sie von Anwohnern angesprochen wurden. Kurze Zeit später kamen sie zurück und traten gegen die Eingangstür eines Mehrparteienhauses. Dabei zerbrach die Verglasung der Tür und es entstand ein Schaden von 250 Euro. Anschließend flüchteten die beiden Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

