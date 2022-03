Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Taschendiebe verfolgt und festgenommen

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag stellte eine 20-Jährige gegen 2:15 Uhr vor einer Gaststätte in Hauptstraße fest, dass ihr hochwertiges Smartphone aus ihrer Tasche entwendet worden war. Kurz zuvor wurde die junge Frau von zwei Männern "angetanzt", die damit offenbar nur eine Ablenkung schaffen wollten. Gemeinsam mit einem Begleiter gelang es der 20-Jährigen aber ihr Handy zu Orten und die Verfolgung aufzunehmen. Fast zwei Stunden später wurden diese dann in der Dantestraße auf zwei Männer aufmerksam, die sich am Ort der aktuellen Ortung aufhielten. Beim Einschreiten der alarmierten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte flüchtete ein 33-Jähriger, während sein Komplize im Alter von 22 Jahren an Ort und Stelle festgenommen wurde. Nach einer Verfolgung zu Fuß wurde auch der 33-Jährige in unmittelbarer Nähe festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden die Polizisten auf vermutlich weiteres Diebesgut aufmerksam, dass die beiden zuvor versuchten wegzuschmeißen. Dabei wurde auch das Handy der 20-Jährigen sichergestellt, was ihr anschließend ausgehändigt wurde. Die beiden Männer im Alter von 22 und 33 Jahren gelangen nun wegen Diebstahls zur Anzeige. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auch auf die Herkunft des vermeintlichen Diebesguts, mehrere Brillen und ein Smartphone.

