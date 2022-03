Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

An der Flaesheimer Straße hebelten unbekannte Täter am Dienstag, zwischen 13.45 Uhr und 16.45 Uhr, ein bodentiefes Fenster eines Hauses auf und betraten die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten das Mobiliar und sämtliche Gegenstände nach möglichem Diebesgut. Mit Sparbuch, Geld und Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße entwendeten Unbekannte diversen Schmuck und flüchteten anschließend unerkannt. Die Wohnung liegt im sechsten Obergeschoss. Der Einbruch fand zwischen Mittwochnacht (23.02.) und Dienstagabend (01.03.) statt.

Recklinghausen

Über ein Fenster gelangten bislang unbekannte Täter am Dienstagabend in eine Wohnung an der Douaistraße. Sie öffneten und durchsuchten sämtliche Räume und Behältnisse. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

