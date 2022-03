Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fünf Verletzte bei Unfall auf Hervester Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Hervester Straße im Stadtteil Wulfen hat es heute Morgen einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Fünf Menschen wurden verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 55-jähriger Autofahrer aus Dorsten gegen 7.40 Uhr in Richtung B58 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden 36-jährigen LKW-Fahrer aus Dorsten zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 55-Jährigen zurück auf die ursprüngliche Fahrspur geschleudert und stieß dann gegen das Auto einer 61-jährigen Frau aus Essen. Der LKW-Fahrer, die 61-Jährige sowie der 55-Jährige und die beiden 12- und 16-Jährigen, die mit in seinem Auto saßen, wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden der LKW-Fahrer und die Autofahrerin leicht verletzt, sie konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die drei Insassen in dem anderen Auto wurden schwer verletzt, sie mussten stationär aufgenommen werden. Die drei beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die Hervester Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell