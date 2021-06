Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am späten Donnerstagabend, gegen 23:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter diverse Kupferkabel von einer Baustelle am Westring. Um an die Kabel zu gelangen brachen sie einen Stromgenerator auf. Dabei entstand 500 Euro Sachschaden. Von der Baustelle nahmen die Täter außerdem einen Kompressor mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Herten

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Lagerhalle auf dem Gelände der Zeche Ewald an der Albert-Einstein-Allee. Die Täter nahmen eine unbekannte Anzahl von Kauenkörben zur Kleideraufbewahrung mit. Hinweise auf die Fluchtrichtung der Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

