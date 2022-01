Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Versammlungsgeschehen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Landkreis MSE (ots)

Für den 03.01.2022 wurden bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Demonstrationen in mehreren Städten mit Bezug zur aktuellen Corona-Politik angemeldet.

Zum Schutz der Versammlungen brachte die Polizeiinspektion Neubrandenburg ca. 200 Polizeibeamte zum Einsatz, darunter auch Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei Berlin. Die Beamten begleiteten Aufzüge in Neubrandenburg, Malchow, Röbel, Waren und Neustrelitz.

In Neubrandenburg versammelten sich ca. 1800 Teilnehmer auf dem Marktplatz, die sich gegen 19:15 Uhr einem Aufzug durch das Reitbahnviertel und das Vogelviertel anschlossen. Der Versammlungsleiter konnte die Einhaltung des Abstandsgebotes überwiegend, unterstützt von seinen benannten Ordnern, durchsetzen. Die Demonstration wurde um 21:15 Uhr den Versammlungsleiter für beendet erklärt.

Im Vorfeld dieser Versammlung fand auf dem Marktplatz in Neubrandenburg von 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr eine weitere Kundgebung mit ca. 60 Personen statt, die sich für die Maßnahmen der Corona-Politik aussprachen.

In der Müritzregion kam es, wie bereits in der Vorwoche, zu angemeldeten Versammlungen in Röbel, Malchow und Waren. Ca. 300 Teilnehmer versammelten sich von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr in Röbel. Bei dem Aufzug in Malchow kamen von 19:00 Uhr bis 20:15 Uhr ca. 180 Teilnehmer zusammen. In Waren versammelten sich in der Spitze 500 Teilnehmer, die sich von 18:00 Uhr bis 18:50 Uhr im Rahmen eines Aufzuges durch die Innenstadt bewegten. Um 19:30 Uhr wurde die Versammlung durch die Versammlungsleiterin für beendet erklärt.

Eine weitere Versammlung in Form eines Aufzuges durch die Innenstadt fand ab 19:00 Uhr in Neustrelitz statt. Dieser schlossen sich ca. 500 Personen an und verlief gegenüber der vergangenen Woche durchgängig kooperativ. Sie wurde gegen 19:50 Uhr durch den Versammlungsleiter für beendet erklärt.

Die Versammlungen verliefen entsprechend der zuvor getroffenen Absprachen zwischen Versammlungsanmelderinnen und -anmeldern, der Versammlungsbehörde und der Polizei überwiegend störungsfrei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell