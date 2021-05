Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Nach Unfall in Kurve schwer verletzt

Celle (ots)

Am Montagnachmittag kam ein 47 Jahre alter Fahrzeugführer aus Winsen/A. mit seinem PKW BMW auf der Kreisstraße 4 in einem Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet ins Schleudern, prallte gegen mehrere Straßenbäume und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer, der in Richtung Hornbostel unterwegs war, war vermutlich zu schnell gefahren. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. An dem BMW entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell