Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann Zutritt zu der Wohnung einer 94-Jährigen aus Marl-Hüls und entwendete ihre Sparbücher. Der Mann klingelte zur Mittagszeit an die Tür der Seniorin und gab vor den Wasserstand ablesen zu müssen. Als sie die Tür öffnete, drückte er die Wohnungstür sofort weiter auf und schob sich unvermittelt an der Dame vorbei in die Wohnung. Dort drehte er die Wasserhähne in der Küche und dem Badezimmer auf, bevor er die anderen Räume der Wohnung betrat. Dann verließ er plötzlich die Wohnung. Die Seniorin bemerkte kurz darauf den Diebstahl ihrer Sparbücher und informierte ihren Sohn, der dann die Polizei hinzurief. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: 25-35 Jahre alt, groß, schlank, dunkle Haare, dunkle Uniform, weiße Handschuhe, er sprach deutsch. Zudem beschrieb die Betroffene ihn als groß.

Zeugen, die etwas gesehen haben oder Angaben zu einer verdächtigen Person machen können, sollten die Polizei informieren. (Tel.: 0800 2361 111). Wir gehen jedem Hinweis nach.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie nur Personen bzw. Handwerker herein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre Wohnung.

Sollten Sie in eine wie hier beschriebene Situation geraten und ein Unbekannter betritt ohne Erlaubnis ihre Wohnung, dann scheuen Sie sich nicht die Polizei zu rufen. Wählen Sie die 110! Oder rufen Sie im Hausflur laut nach ihren Nachbarn; bitten Sie sie lautstark um Hilfe. Machen Sie auf sich aufmerksam.

Die Polizei setzt bei der Prävention auch auf die Hilfe von Verwandten und Freunden möglicher Betroffener. Informieren Sie möglichst auch Ihre Eltern, Verwandte und Nachbarn über die Trickbetrug-Maschen. Weitere Informationen und Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie auch auf unserer Internetseite: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell