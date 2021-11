Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht nach Überholmanöver

Lübbecke (ots)

Nach einem Überholmanöver und einem damit verbundenen Unfall auf der Thyssenstraße am frühen Freitagabend, bitten die Verkehrsermittler um Hinweise zum Fahrer eines dunklen Kleinwagens.

So war gegen 17.45 Uhr ein 26-jähriger Espelkamper mit einem weißen Volkswagen Up in Richtung eines Schnellrestaurants unterwegs, als er auf dem kurzen Stück der Sackgasse von einem dunklen Kleinwagen überholt wurde. Aufgrund sich nähernden Gegenverkehrs kam es zum seitlichen Kontakt des unbekannten Kleinwagens sowie des weißen VW. Daraufhin steuerte der unbekannte Fahrzeugführer den Angaben nach mit dem Kleinwagen auf den McDonalds-Parkplatz, wendete dort und flüchtete von diesem offenbar umgehend ohne seinen Pflichten nachzukommen in Richtung des Heuwegs. Dabei soll er sich in einer Fahrzeugschlange von weiteren dunklen Pkws befunden haben.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

