Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer hinterlässt bei Unfall verwirrten Eindruck

Hüllhorst (ots)

Ein 83-jähriger Autofahrer hat am Samstagvormittag in Oberbauerschaft an der Kreuzung B 239/Alte Straße ein Verkehrszeichen überfahren und in der Folge auf der Bundesstraße beinahe einen weiteren Unfall verursacht, als er unvermittelt auf die Gegenfahrspur geriet. Eine aus Richtung Kirchlengern kommende Autofahrerin konnte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß noch rechtzeitig vermeiden. Laut Zeugenaussagen sowie bei einer späteren Befragung des Seniors durch die Polizei hinterließ dieser einen offenbar verwirrten Eindruck.

So war der Rentner laut einer Zeugin um kurz nach 11 Uhr trotz Rotlicht auffallend langsam von der "Alte Straße" nach links auf die B 239 abgebogen und war dabei gegen das auf der Verkehrsinsel stehende Schild gefahren. Als die Frau den Fahrer ansprach und ihre Hilfe anbot, reagierte der nicht, sondern fuhr davon. Da die Gesamtumstände für die Polizei den Verdacht begründeten, dass bei dem Senior Zweifel an der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen bestehen, wurde dessen Führerschein sichergestellt.

