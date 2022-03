POL-RE: Herten: Motorradfahrer rutscht in Auto

Recklinghausen (ots) - Bottrop: Am Hasebrink wurde am Montagvormittag oder am Montagmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und rissen einen Safe von der Wand, den sie dann aufbrachen. Die Täter nahmen mindestens sechs Uhren mit. Auf der Höhe wurde zwischen Freitagabend und Montagmittag in eine Lagerhalle eingebrochen. Die ...

