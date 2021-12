Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Weihnachtsbaum leuchtet über Celle - Übungsturm der Celler Feuerwehr wurde zum Christbaumständer!

Celle (ots)

Den wohl am höchsten aufgestellten und öffentlich sichtbaren Weihnachtsbaum der Residenzstadt findet man nun auf dem Übungsturm der Freiwilligen Feuerwehr Celle im Herzog-Ernst-Ring. Pünktlich zum 2. Advent wurde der Baum auf der obersten Plattform des Turmes installiert und leuchtet in der Vorweihnachtszeit über die Dächer der Stadt.

Ein Dank geht an den OBI Baumarkt in Celle, für die Bereitstellung des Tannenbaums.

Eigentlich wird der rund 30 Meter hohe Übungsturm zur Aus- und Fortbildung genutzt. So können am Turm u. a. verschiedene Einsatzmöglichkeiten mit Drehleitern geübt, das Vorgehen in einem Treppenraum trainiert und das Arbeiten im absturzgefährdeten Bereich geschult werden.

