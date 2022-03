Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht - Diebstahl von Audi - Versuchter Einbruch - Sachbeschädigung in Burgruine

Fulda (ots)

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Petersberg. Am Montag (28.02.), gegen 18.50 Uhr, schlug ein Unbekannter bei einer privaten Feierlichkeit im Steinbruch des Ortsteils Steinhaus einen 21-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht. Der 21-Jährige - der durch die Wucht des Aufpralls zu Boden fiel - wurde schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte der Täter durch den Faustschlag möglicherweise Verletzungen im Hand- oder Fingerbereich aufweisen.

Wer Hinweise zu der Tat oder einer Person mit solchen Verletzungen im Handbereich machen kann, wir gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Diebstahl von Audi

Dipperz. In der Nacht zu Dienstag (01.03.) entwendeten Unbekannte einen grauen Audi Q7 mitsamt den amtlichen Kennzeichen FD-X 8888. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Eichbergstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Petersberg. Unbekannte versuchten in der Zeit vom 20. Februar bis Dienstag (01.03.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Margretenberg" im Ortsteil Margretenhaun einzubrechen. Die Täter hebelten mehrfach an der Eingangstür des Hauses und verursachten hierdurch Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Sachbeschädigung in Burgruine

Ebersburg. Unbekannte fällten zwischen Freitagnachmittag (25.02.) und Sonntagmorgen (27.02.) mit einer Motorsäge einen Baum im Bereich der Burgruine Ebersburg. Dieser stürzte auf einen Treppenaufgang zum inneren Burghof und zerstörte dabei das angrenzende Geländer. Außerdem wurde durch die Täter ein am Boden verankerter Mülleimer herausgerissen und den Abhang hinuntergeworfen sowie Teile eines Sicherheitsgeländers beschädigt und vor die Tür des Turmes gestellt. Die Höhe Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell