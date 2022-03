Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. Die Heckscheibe eines weißen Citroen C3 beschädigten Unbekannte am Dienstag (01.03.) in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Salzschlirfer Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

