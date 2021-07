Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kein Geld für virtuelle Bekanntschaften!

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich auf einen Betrüger hereingefallen ist eine Frau aus dem Stadtgebiet. Wie die Frau jetzt bei der Polizei anzeigte, hatte sie über eine Single-Börse im Internet einen Mann kennengelernt. Der Online-Kontakt begann im März, zwei Monate später berichtete er ihr von Geldproblemen, weshalb die Frau ihm mehrmals Geld überwies - insgesamt ein fünfstelliger Euro-Betrag. Danach verlief der Kontakt im Sand, mittlerweile herrscht "Funkstille". Aber erst jetzt entschloss sich die Frau, Anzeige wegen Betrugs zu erstatten. Die Kripo ermittelt.

In diesem Zusammenhang wiederholen wir unsere Empfehlung: Vorsicht bei virtuellen Bekanntschaften! Betrüger nutzen die vielfältigen Möglichkeiten des Internets für ihre Zwecke und schleichen sich auf den jeweiligen Portalen (soziale Netzwerke, Dating-Portale, Single-Börsen, Online-Chats,...) unter falschem Namen ein. Dann suchen sie Kontakt zu fremden Männern oder Frauen und beginnen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Wenn die Vertrauensbasis hergestellt ist, präsentieren sie eine meist sehr emotionale Geschichte, die dann mit einer Bitte nach Geld verknüpft wird. - Und spätestens an diesem Punkt ist es an der Zeit zu realisieren, mit wem man es hier zu tun hat: Jemand, der nur Ihre Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft ausnutzen will.

Deshalb unser dringender Appell: Überweisen Sie auf keinen Fall Geld! Gehen Sie nicht auf Forderungen/Bitten ihres virtuellen Freundes ein! Lösen Sie auch keine Schecks ein oder leiten Briefe und Päckchen weiter - bewahren Sie solche auch nicht auf. Am besten brechen Sie den Kontakt ab und informieren die Polizei!

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet auf der Seite der Präventionsexperten der Polizei unter: https://s.rlp.de/TjPh0 |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell