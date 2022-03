Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf dem Parkplatz am Droste-Hülshoff-Platz wurde heute Vormittag ein blauer Mini angefahren und beschädigt. Die Unfallflucht muss zwischen 9.20 Uhr und 9.30 Uhr gewesen sein. Ein Zeuge hatte noch ein verdächtiges (Unfall-) Geräusch gehört, weiteres ist allerdings nicht bekannt. An dem Mini entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Recklinghausen:

Bei einer Unfallflucht auf der Kellerstraße wurden in der Nacht auf Mittwoch gleich zwei Autos beschädigt. Ein grauer Suzuki Swift und ein grauer Renault Megane sind betroffen, beide Autos parkten am linken Fahrbahnrand und sind jeweils an der rechten Seite kaputt bzw. beschädigt. Nach dem Verursacher wird gesucht. Die Unfallflucht muss zwischen 22 Uhr am Dienstagabend und heute Morgen, 8.30 Uhr, passiert sein. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu Unfallfluchten nehmen die jeweils zuständigen Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

