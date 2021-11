Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0870 --Ordnungsamt und Polizei ahnden Verstöße--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte Zeit: 26.11.21 - 28.11.21

Vor dem Hintergrund der rasant ansteigenden Corona-Fallzahlen unterstützte die Polizei Bremen Freitag und Samstagabend das Ordnungsamt bei den Kontrollen in den Gaststätten und auf dem Weihnachtsmarkt. Die Einsatzkräfte überprüften 34 Lokale und führten Aufklärungsgespräche mit mehr als 1000 Menschen. Es wurden Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt und die Betroffenen zur Kasse gebeten. Die überwiegende Mehrheit der Gaststättenbetreiber und der Gäste hielt sich an die Vorgaben und begrüßte die Maßnahmen.

Seit vergangener Woche gilt in Bremen in Restaurants, Bars und Clubs die 2G-Regel, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Die gemeinsamen Teams von Ordnungsdienst und Polizei kontrollierten auf dem Weihnachtsmarkt, dem Schlachtezauber sowie in den Gaststätten und Clubs die Einhaltung der Regeln. In den meisten Fällen konnten Schutz- und Hygienekonzepte vorgelegt werden, die auch Anwendung fanden. Gleiches galt für die Kontaktnachverfolgung mittels App oder Listen. Einige Gaststättenbetreiber überprüften allerdings den Impfstatus ihrer Gäste nicht schon im Eingangsbereich. Sie waren sich nicht bewusst, dass der 2G-Status samt Identifikationsnachweis erbracht werden muss, bevor überhaupt mit einer Tischzuweisung oder gar Bewirtung begonnen werden darf. Hier wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Die Einsatzkräfte trafen auf dem Weihnachtsmarkt auch immer wieder auf Gäste, die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen, was viele Betroffene mit der geringen Anzahl der Hinweisschilder begründeten.

Bei der nächtlichen Kontrolle von Clubs und Diskotheken wurde Freitag eine Bar in der Innenstadt geschlossen, da Verstöße gegen die 2G-Regelung für Gäste vorlagen und die eingesetzte Mitarbeiterin gegen die 3G-Regel verstieß. Samstagnacht wurde diese Bar erneut dichtgemacht, da sich hier abermals nicht geimpfte Personen aufhielten und kein Hygienekonzept vorlag.

Auch der Betrieb einer Shishabar führte zu Anzeigen, hier gab es mangelnde Kontaktnachverfolgungen und ausgebliebene Nachweise der Identität. Für eine Diskothek in der Bahnhofsvorstadt lag weder eine Betriebsgenehmigung, noch ein Schutz- und Hygienekonzept vor, diese Lokalität wurde ebenfalls Samstagnacht geschlossen.

Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte 33 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und kontrollierten den Impfstatus von etwa 750 Personen. Dazu wurden noch einige Menschen verwarnt, die ihren Müll und ihre Körperflüssigkeiten auf der Straße entsorgten.

Wir appellieren an alle, sich an die Regeln zur Eindämmung der Pandemie zu halten. Schützen Sie ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell