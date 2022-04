Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrraddiebe in Gronau

Gronau (ots)

Auf ein Fahrrad, ein Pedelec sowie einen Pedelec-Akku hatten es Diebe in Gronau abgesehen. An der Eilermarkstraße hatte am Dienstag gegen 20.00 ein Geschädigter kurz sein unverschlossenes Rad abgestellt, um Einkäufe in seine Wohnung zu tragen. Diebe nutzten die für sie günstige Situation aus und entwendeten das schwarz/graue Trekkingrad. Auch am Dienstag, zwischen 13.00 und 14.15 Uhr, stahlen Unbekannte einen Akku des Herstellers Bosch von einem Pedelec des Herstellers Trek, das an der Neustraße stand. Ein schwarzes Pedelec des Typs Fischer Proline ECU 1401 entwendeten Diebe am Kurt-Schumacher-Platz. Zu dieser Tat kam es am Mittwoch zwischen 16.00 und 16.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

