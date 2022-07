Polizei Mettmann

POL-ME: Auf frischer Tat beim Graffiti sprayen beobachtet - Langenfeld - 220732

Mettmann (ots)

Am frühen Dienstagmorgen des 05.07.2022, gegen 05.20 Uhr, meldete sich eine Zeugin über Notruf bei der Polizei, welche einen jungen Mann dabei beobachtete, der gerade die Außenwand einer Langenfelder Unterführung zwischen der Treibstraße und der Straße An der Linde in Berghausen großflächig mit grüner Farbe besprühte. Noch während die sofort entsandten Einsatzkräfte der Langenfelder Polizei zum Tatort unterwegs waren, meldete die Zeugin, dass der von ihr gut beschriebene Sprayer sein Wirken plötzlich eingestellt habe und auf einem E-Scooter in Richtung der Wohnsiedlung Heckenstraße flüchten würde.

Im Zuge nur kurzer Fahndungsmaßnahmen konnte der gesuchte Scooter-Fahrer von der Langenfelder Polizei im Bereich Korfmacherstraße / Im Schneeloch angetroffen und gestellt werden. Der 24-jährige Langenfelder führte in einem Rucksack insgesamt zehn Spraydosen unterschiedlicher Farben sowie einen Konturen-Marker mit sich, welche als Tat- und Beweismittel sichergestellt wurden.

Auf Vorhalt zeigte sich der junge Mann sofort geständig, behauptete jedoch, dass er bei seinem frühmorgendlichen Handeln davon ausgegangen sei, dass die Wände an der Berghausener Unterführung für Graffiti-Sprayer freigegeben seien. Da dies nach aktuellen polizeilichen Informationen nicht so ist, wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den 24-jährigen Beschuldigten eingeleitet.

