POL-ME: Polizei ermittelt 34-Jährigen nach Unterschlagung - Ratingen - 2207031

Mettmann (ots)

Nach gut einer Woche wurde einem 34-Jährigen der erneute Besuch in einem Discounter in Ratingen-Lintorf zum Verhängnis. Der Mann hatte am 27. Juni 2022 gegen 13 Uhr ein hochwertiges Smartphone, eine Debitkarte sowie ein ÖPNV-Ticket im Kassenbereich eines Discounters unterschlagen. Am Montag dieser Woche (4. Juli 2022) kehrte der Mann an den Tatort zurück und wurde von einem Bezirksdienstbeamten erkannt.

Das war geschehen:

Ein 12-jähriges Mädchen hatte am 27. Juni 2022 im Kassenbereich eines Discounters am Konrad-Adenauer-Platz in Ratingen-Lintorf sein hochwertiges Smartphone, eine Debitkarte sowie ein ÖPNV-Ticket liegen gelassen. Wenige Minuten nachdem die 12-Jährige den Kassenbereich mit ihrer Mutter verlassen hatte, bemerkte sie das Fehlen des Handys und der Karten und kehrte in den Discounter zurück. Diese kurze Zeit hatte jedoch ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger genutzt, um die Wertgegenstände zu unterschlagen.

Durch anschließende Ermittlungen der Polizei erhärtete sich der Verdacht gegen einen 34-jährigen Ratinger, der eine Woche nach der Unterschlagung am Montag (4. Juli 2022) gegen 13 Uhr erneut den Discounter aufsuchte. Dort wurde er von einem Bezirksdienstbeamten der Kreispolizeibehörde Mettmann kontrolliert. Der 34-Jährige führte den Beamten zum mehrere Kilometer entfernten Ablageort des Handys und der Karten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Noch am gleichen Tag konnte sich der Vater des Mädchens die Wertgegenstände bei der Polizei wieder abholen.

