Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer mit 1,06 Promille gestürzt - Langenfeld - 2207030

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein 54-jähriger Mann aus Hilden ist am Dienstagabend (5. Juli 2022) in Langenfeld-Immigrath mit seinem Fahrrad unter Alkoholeinfluss gestürzt. Er wurde leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20 Uhr war ein 54-jähriger Mann aus Hilden mit seinem Fahrrad auf der Solinger Straße in der Langenfelder Innenstadt unterwegs, als er plötzlich mit seinem Rad stürzte und sich dadurch leicht verletzte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille (0,53 mg/l). Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung und zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell